Гендиректор «Салавата»: трагедии не случилось. Дома обязательно возьмём реванш

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал поражение в «зелёном дерби» от «Ак Барса» (1:2).

«1-2. Трагедии не случилось. Вернулись травмированные. Нужно какое-то время для игровой практики и игровых связок. Через игры с сильными соперниками это произойдёт быстрее. Дома обязательно возьмём реванш», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

«Салават Юлаев» провёл 52 матча, в которых одержал 27 побед и потерпел 25 поражений. С 63 очками подопечные Виктора Козлова занимают шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимцы сыграют в гостях с «Нефтехимиком» 20 января в 19:00 мск.