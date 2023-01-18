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Гендиректор «Салавата»: трагедии не случилось. Дома обязательно возьмём реванш

Гендиректор «Салавата»: трагедии не случилось. Дома обязательно возьмём реванш
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал поражение в «зелёном дерби» от «Ак Барса» (1:2).

«1-2. Трагедии не случилось. Вернулись травмированные. Нужно какое-то время для игровой практики и игровых связок. Через игры с сильными соперниками это произойдёт быстрее. Дома обязательно возьмём реванш», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

«Салават Юлаев» провёл 52 матча, в которых одержал 27 побед и потерпел 25 поражений. С 63 очками подопечные Виктора Козлова занимают шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимцы сыграют в гостях с «Нефтехимиком» 20 января в 19:00 мск.

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