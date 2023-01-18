«Нужно подъехать и сзади втащить? Это же игра». Панин — о праздновании голов Радуловым

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился впечатлениями после поражения от «Ак Барса» (1:2) и рассказал о тактике уфимского клуба на матч.

«В первом периоде нормально себя чувствовал, а дальше уже тяжеловато из-за того, что выбиваешься из игрового ритма. На тренировках больше по кругам катаешься, есть челноки. Но это тоже не игровой режим. На тренировке его не создаёшь, хотя пытаешься. Игра – это самая крутая тренировка.

«Салават» уступал «Ак Барсу» в скорости? Нет, у «Ак Барса» же тактика такая – они подставляют и бегут в зону, а мы играем в откат. Поэтому смотрелось, что они бежали достаточно хорошо. Нам нужно было шайбу отобрать, потратить на это силы, а потом ещё вперёд бежать. Думаю, такая разница визуально сказывалась.

У нас есть тактика, которой мы придерживаемся, и план поймать соперника на контратаке, когда его могут захлестнуть эмоции. Были такие моменты. Единственное, что мы дали сопернику – это гол в конце второго периода. За эту ошибку нас наказали. В третьем периоде уже было психологическое преимущество у Казани. Думаю, что тактически мы сыграли хорошо, на ошибку меньше нужно было сделать.

Можно ли терпеть с таким «Ак Барсом»? Конечно, можно вообще спокойно играть. Вон Лёха Пустозёров гол забил – спокойно играли два периода. Это такие ошибки, которые бывают. Мы после второго периода говорили в раздевалке про характер, что нужно полезть, зарабатывать на себе удаления. Это всё элементы игры плей-офф. Думаю, ещё время есть определённое.

Если смотреть в динамике сезона, то у нас такая система – откатная. Всё же зависит и от того, как соперник играет. «Ак Барс» же прессинговал. Есть команды, которые полностью в откат играют, и там уже кто кого перетерпит.

Болельщикам не нравится откат? Помимо отката, есть слово победа. В данном случае «Ак Барс» выиграл, и это хорошо для них. А если бы мы выиграли и откат сработал, то никто бы нас не упрекал. Понятно, что и болельщиков хочется радовать, но и очки нужны.

Сегодня это уже другой «Ак Барс»? Конечно, видно, что определённая работа проведена в команде. Я даже сейчас с ребятами разговаривал, и мне говорят, что сейчас лучше стало.

Злит ли то, что Радулов слишком эмоционально празднует голы? А почему должно злить? Нужно подъехать и сзади втащить, мол, так нельзя? Нет, это же игра. Ты не думаешь об этом. А думаешь о том, как выйти в следующую смену и не пропустить», — цитирует Панина «БИЗНЕС Online».

Напомним, Панин не играл из-за травмы с конца декабря 2022 года.