Стивен Стэмкос стал первым игроком в истории «Тампы», забросившим 500 шайб за клуб в НХЛ
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». После первого периода гости впереди — 4:0.
К этой минуте дублем в составе «молний» отметился капитан команды Стивен Стэмкос. Первая из заброшенных канадцем шайб оказалась для него 500-й за карьеру в клубе и лиге. Стэмкос стал первым игроком в истории «Тампы», забросившим 500 шайб за клуб в НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На втором месте в списке лучших снайперов в истории «Лайтнинг» располагается Венсан Лекавалье (383), следом идёт Мартен Сан-Луи (365), в топ-5 также входят действующие игроки американской команды Никита Кучеров (264) и Брейден Пойнт (193).
Комментарии
- 19 января 2023
-
07:34
-
07:23
-
07:20
-
07:11
-
06:02
-
05:47
-
02:38
- 18 января 2023
-
23:55
-
23:32
-
23:20
-
23:08
-
22:53
-
22:40
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
22:04
-
21:57
-
21:44
-
21:36
-
21:23
-
21:13
-
21:01
-
20:49
-
20:27
-
20:23
-
20:15
-
19:54
-
19:51
-
19:40
-
19:38
-
19:26
-
19:13
-
19:02
-
18:57
Партнерский контент