Стивен Стэмкос стал первым игроком в истории «Тампы», забросившим 500 шайб за клуб в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». После первого периода гости впереди — 4:0.

К этой минуте дублем в составе «молний» отметился капитан команды Стивен Стэмкос. Первая из заброшенных канадцем шайб оказалась для него 500-й за карьеру в клубе и лиге. Стэмкос стал первым игроком в истории «Тампы», забросившим 500 шайб за клуб в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На втором месте в списке лучших снайперов в истории «Лайтнинг» располагается Венсан Лекавалье (383), следом идёт Мартен Сан-Луи (365), в топ-5 также входят действующие игроки американской команды Никита Кучеров (264) и Брейден Пойнт (193).