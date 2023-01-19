Кросби в 16-й раз набрал 50+ очков в регулярке НХЛ. У Овечкина 17 таких сезонов

На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал три голевые передачи в этом матче, сумев достичь отметки в 50 очков в регулярном чемпионате НХЛ в 16-й раз за карьеру в лиге. Среди действующих игроков канадский форвард уступает только капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, на счету которого 17 таких сезонов.

В 44 играх текущей регулярки 35-летний Кросби набрал 52 (21+31) балла. В свою очередь в активе 37-летнего Овечкина тоже 52 (30+22) очка, но в 47 матчах.