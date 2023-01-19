Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» одержать волевую победу в матче с «Далласом»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Даллас Старз». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.
Гол и три результативные передачи – на счету шведского защитника «акул» Эрика Карлссона. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативной передачей. Два очка – на счету защитника «звёзд» Миро Хейсканена. Отметим, что хозяева проигрывали по ходу матча со счётом 0:3 и забили пять безответных голов. Карлссон был признан первой звездой матча с показателем полезности «+1».
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2023, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Делландреа (Хейсканен, Бенн) – 06:43 (5x5) 0:2 Робертсон (Миллер, Хейсканен) – 24:41 (5x5) 0:3 Факса (Олофссон, Лундквист) – 26:57 (5x5) 1:3 Лоренц (Грегор) – 29:41 (5x5) 2:3 Бонино (Барабанов, Карлссон) – 31:49 (5x5) 3:3 Майер (Карлссон, Гертл) – 35:18 (5x4) 4:3 Карлссон (Бонино, Штурм) – 50:41 (5x5) 5:3 Кутюр (Карлссон) – 59:24 (en)
«Сан-Хосе» прервал серию из трёх поражений и 22 января встретится с «Коламбус Блю Джекетс». «Даллас» завтра, 20 января, встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».
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