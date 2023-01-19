Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» одержать волевую победу в матче с «Далласом»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Даллас Старз». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.

Гол и три результативные передачи – на счету шведского защитника «акул» Эрика Карлссона. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативной передачей. Два очка – на счету защитника «звёзд» Миро Хейсканена. Отметим, что хозяева проигрывали по ходу матча со счётом 0:3 и забили пять безответных голов. Карлссон был признан первой звездой матча с показателем полезности «+1».

«Сан-Хосе» прервал серию из трёх поражений и 22 января встретится с «Коламбус Блю Джекетс». «Даллас» завтра, 20 января, встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».