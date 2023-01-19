Карлссон стал четвёртым защитником в истории НХЛ, набравшим 60 очков за 46 матчей сезона

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Даллас Старз». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон набрал четыре очка — забросил победную шайбу и отдал три результативные передачи. Швед довёл количество своих очков в текущем сезоне до 62 (15+47) за 46 матчей. Он стал лишь четвёртым защитником в истории НХЛ, кому удавалось набрать минимум 60 очков за первые 46 матчей сезона. Остальными тремя хоккеистами были Бобби Орр (шесть раз), Пол Коффи (пять раз) и Денис Потвин (дважды).

Карлссон был признан первой звездой матча. Всего в НХЛ на счету 32-летнего защитника 884 матча и 722 (168+554) очка.