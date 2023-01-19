Экс главный тренер «Авангарда»: «Адмирал» первым будет сбивать часовой пояс в плей-офф

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, как «Адмирал» будет справляться с разницей в часовых поясах в возможных матчах плей-офф КХЛ.

«Насколько разница в часовых поясах может помочь «Адмиралу» в плей-офф КХЛ? «Адмирал» первым приезжает – например, в Новосибирск – первым будет сбивать часовой пояс. Значит «Адмирал» попадает в бо́льшую зависимость от часового пояса. Если они правильно умеют им распоряжаться, подстраиваться под это дело, тогда да. Вполне возможно, что «Адмирал» сейчас будет тренироваться по часовому поясу Новосибирска, к примеру. Вариантов много. Может быть, они будут выходить на средний уровень часового пояса хотя бы. Но тем не менее сначала смена часового пояса пойдёт для «Адмирала», и им в этом плане будет сложнее. Я думаю, у каждого есть наработанные варианты, как преодолеть этот барьер», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.