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Нападающие Тимкин и Воронков дисквалифицированы на один матч за драку

Нападающие Тимкин и Воронков дисквалифицированы на один матч за драку
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В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков и форвард «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин автоматически получают одноматчевые дисквалификации и индивидуальные штрафы за повторные драки в сезоне, сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, на 15-й минуте второго периода вчерашнего матча нападающие Воронков и Тимкин устроили драку. После эпизода каждый из хоккеистов получил по пять минут штрафа за драку, хотя толком ни одного акцентированного удара никому нанести не удалось.

Тимкин сыграл в текущем сезоне 33 матча, в которых отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «-4».

Воронков за 40 игр регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги забросил 10 шайб и отдал шесть голевых передач.

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