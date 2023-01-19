Герсонский назвал фаворита в борьбе за восьмое место в Восточной конференции КХЛ

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский считает, что у «Трактора» есть хорошие шансы занять восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Кто фаворит в борьбе за восьмое место на Востоке? У «Трактора» была, на мой взгляд, целая куча проблем: и вратарская линия не очень хорошо играла, и какой-то фон перетренированности был у игроков перед началом чемпионата, и завышенная самооценка у отдельных игроков, которые только-только начали голы забивать. Вспоминайте, прошлый сезон Тертышного – и этот сезон Тертышного. Небо и земля. Отчего это происходит, трудно разобраться. Может быть, завышенная самооценка – это я думаю – может быть, он получил больше нагрузки для своего молодого организма. Никто не знает. Может, какие-то семейные всплески пошли – тоже непонятно. Во всяком случае видно, что лидеры в этом сезоне играли не так хорошо, как в прошлом.



Но, как бы то ни было, они потихонечку забрались в восьмёрку. Сейчас начинают появляться победы. Я думаю, что они нашли тот вариант игры, который приносил бы им успех. Мне кажется, «Трактор» имеет больше шансов на то, чтобы попасть в восьмёрку и даже преподнести сюрприз в плей-офф», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Челябинский клуб находится на восьмом месте в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 51 очко.