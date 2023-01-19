Игорь Уланов заменил Андрея Маркова в тренерском штабе «Спартака»

В тренерский штаб «Спартака» под руководством Игоря Гришина вошёл Игорь Уланов, сообщает пресс-служба московского клуба. Кроме того, тренерский штаб «Спартака» покидает Андрей Марков.

Отметим, что для 53-летнего специалиста это уже третий приход в московский «Спартак». Ранее Уланов работал в тренерском штабе красно-белых в сезоне-2015/2016 и с 2018 по 2020 год, исполняя обязанности главного тренера команды в сезоне-2018/2019. Помимо «Спартака», на протяжении последних десяти лет специалист работал на уровне КХЛ с «Автомобилистом», «Ладой», «Югрой» и «Куньлунь Ред Стар».

Уланов в качестве игрока в НХЛ провёл 739 матчей и набрал 162 очка (27+135) и 1151 штрафную минуту. Российский защитник играл в восьми разных клубах НХЛ.