Коваленко: в НХЛ 90-х годов каждый хоккеист повёл бы себя как Проворов

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко сообщил, что в 90-е годы, когда он выступал в НХЛ, все хоккеисты лиги отказались бы надевать «радужные» майки, как это сделал защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Экс-форвард считает, что НХЛ сильно изменилась с того времени.

«Честно говоря, не совсем понятно, откуда берётся эта агрессия. Иван Проворов не выступал против кого-то, не лишал выбора, не осуждал. Более того, он подстраховался и выразил уважение тем людям, которым, во-первых, посвящена эта история, и, во-вторых, тем людям, которые приняли в акции участие. Также Иван спокойно объяснил, что он православный и его убеждения не позволяют ему к этой истории присоединиться. На мой взгляд, Проворов был предельно дипломатичен. И все равно его медийно чуть ли не растерзали. Это разве свобода вероисповедания? И это разве демократия?

Могу сказать, что в НХЛ 90-х годов и начала века в каждом клубе НХЛ было 23 игрока и каждый повёл бы себя как Проворов. В полном составе! В том числе в той же «Филадельфии», за которую я играл в 1999 году. Во-первых, в те годы НХЛ не участвовала в таких мероприятиях и тем более не было какого-то диктата по убеждениям. Во-вторых, даже если бы такая акция состоялась, хоккеисты тех лет восприняли бы её в лучшем случае с юмором, а в худшем — мягко говоря, с непониманием. Такие вещи в раздевалках НХЛ, скажу толерантно, не поощрялись.

Сегодня НХЛ стала другой. С одной стороны, зацепов, ударов, жёстких силовых приемов, драк теперь намного меньше. Но, с другой стороны, пошли симуляции, жалобы, провокации, уже нет былого уважения к сопернику и к игре. Это не касается представителей старой школы — того же Александра Овечкина. Но у многих молодых хоккеистов часто просматривается. Печально. Видимо, всё то, что происходит в мире, к сожалению, отражается на спорте. Хотелось бы побыстрее пройти это странное время», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Коваленко провёл 620 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых отметился 379 (173+206) набранными баллами. Он сыграл за семь различных команд НХЛ. С первых игр Андрей проявил себя как игрок таранного типа, любящий силовую игру, за что быстро получил прозвище Русский Танк.

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