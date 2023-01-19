Коньков: нынешнее поколение сильнее технически и в катании, чем моё и Терещенко

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что молодые российские хоккеисты способны достигать успехов.

«Прав ли Терещенко, что скоро россиян может не остаться в НХЛ из-за некачественной работы с молодёжью? Алексей сейчас работает в детском хоккее – наверное, он какие-то вещи уже успел увидеть. Но я считаю, что российская земля всегда богата талантами. Ребята сейчас очень много тренируются, очень много работают индивидуально. Нынешнее поколение сильнее технически и в катании, чем поколение моё и Алексея Терещенко. Здесь нужно терпение, потому что молодёжи нужно время – совершить необходимое количество ошибок и промахов, чтобы они понимали ответственность. Как ещё молодым ребятам расти? Конечно, нужна поддержка со стороны тренеров и понимание, что, если кто-то ошибается, жизнь на этом не заканчивается.



Я вижу, что сейчас очень многие ребята готовы трудиться, развиваться. Они слушают, что говорят им тренеры. Ни в коем случае нельзя посыпать голову пеплом. Я уверен, что никаких провалов не будет. Сейчас огромное количество тренеров в каждом клубе КХЛ работают с молодёжью – и с защитниками, и с нападающими. Примеры – «Динамо», где работает академия, академия «Авангарда», Ярославль. Я уверен, что никаких проблем у нас не будет.



Этот чемпионат КХЛ – отличный пример того, что огромное количество молодых ребят при хорошем настрое проявляют себя очень ярко. Да, конечно, такие талантливые и яркие игроки, как Овечкин, Малкин, Капризов, не так часто рождаются. Но остальные ребята тоже имеют желание нарабатывать мастерство. Я уверен, что подрастающее поколение будет конкурентоспособным и при грамотном построении работы способно брать награды на мировых первенствах. Тем более сейчас у нас идёт сокращение лимита на легионеров – будут доступны места. В это время как раз нужно использовать молодых ребят, которые только-только подходят из МХЛ. «Торпедо» – отличный пример, как молодые ребята себя проявляют. Работу тренерского штаба и всей команды приятно наблюдать», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.