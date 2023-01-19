Fan ID может потребоваться на матчах ХК «Динамо» в дни, когда дома играет футбольный клуб

Из-за введения Fan ID на матчах футбольного «Динамо» паспорт болельщика, возможно, придётся оформлять и для похода на игры хоккейного клуба, сообщает «РБ Спорт».
На «ВТБ Арене» хотят урегулировать вопрос с допуском зрителей на стадион в дни, когда на нём проводят матчи и футбольное, и хоккейное «Динамо». С такой проблемой столкнулись только на «ВТБ Арене», потому что она единственная в стране объединяет футбольный и хоккейный стадионы. Руководство арены рассчитывает разграничить футбольную и хоккейную части, чтобы на хоккей в день футбола зрители смогли, как и прежде, приходить без Fan ID. Но для похода на футбольный матч в любом случае понадобится специальный пропуск.
Как известно, на всех стадионах, где проходят матчи РПЛ, с этого года будет действовать система Fan ID — когда на арену возможно попасть только по билету и специальному пропуску, который надо оформить на «Госуслугах».
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