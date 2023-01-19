Костин рассказал, почему не смог закрепиться в составе «Сент-Луиса»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин рассказал, почему не смог закрепиться в составе «Сент-Луис Блюз».
«Не делали акцент на какие-то детали, если ты выполнял правильно свою работу, твоё игровое время не менялось. Не было какого-то поощрения. Хотя, возможно, и я что-то недопонимал, хотя очень старался.
Тебе говорят: «Молодец, всё хорошо, работай дальше», и ничего не меняется. Но мне ещё кажется, что в «Сент-Луисе» было очень много хороших игроков на больших контрактах, поэтому было тяжело пробиться в команду.
Доверие тренеров «Эдмонтона»? Я просто делал то, что они от меня требуют. Они достаточно ясно объясняют, что хотят видеть от меня. И если ты выполняешь то, что от тебя требуется, то будешь больше играть», — цитирует Костина ТАСС.
В конце июля Костин продлил контракт с «Сент-Луисом», за который не провёл ни одного матча. В начале октября он был выставлен на драфт отказов, где его никто не забрал. Позже «Сент-Луис» обменял Костина в «Эдмонтон» на Дмитрия Саморукова.
- 19 января 2023
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