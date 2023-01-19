Максим Сушинский: у СКА агрессивный, атакующий стиль, похожий на команды НХЛ

Бывший форвард СКА, «Авангарда», сборной России Максим Сушинский рассказал про стиль, в который играют команды КХЛ, и о том, как он изменится, когда начнутся матчи плей-офф.

«СКА играет в интересный хоккей. Но не советский, как об этом некоторые говорят. У них агрессивный, атакующий стиль, похожий на тот, что предпочитают команды в НХЛ. Из советского там игра в пас и то, что много голов. А так они активно играют, прессингуют. Как в НХЛ — там «в откат» не играют.

СКА нельзя назвать безликой командой, у которой нет стиля? Ну вы уж совсем… У какой команды нашей лиги тогда есть стиль? Кто-то играет на результат, кто-то — на зрителя, стараясь добиться результата. Так, например, играл «Авангард» Боба Хартли. И для зрителей, и на результат. Ему нравилась активная, агрессивная игра, когда много бросков, борьбы и прессинг на каждом участке площадки. А так у нас много клубов играют в «откатную» систему. Но при этом «Магнитка» в прошлом году дошла до финала Кубка Гагарина. У каждого тренера — своя тактика и методы достижения цели.

В плей-офф команды покажут другой хоккей? Ну, это вряд ли. Играть не в свой хоккей смысла нет. Только в концовках игр кто-то может меняться, закрываться больше, если ведёт в счёте. Такие коррективы могут быть. Они больше касаются тактики. А саму игру никто не поменяет. Это просто нереально. Когда ты весь сезон тренируешь одно, а в плей-офф показываешь другое — как такое может быть?

Что имеется в виду, когда эксперты говорят: «В плей-офф, дескать, увидим другой хоккей, команды предстанут в новом виде»? Я думаю, то, что уберутся ненужные удаления, ненужные ошибки, намного проще будут играть в обороне. Сам стиль не поменяется. Плюс самоотдача, заряженность, желание победить любой ценой», — цитирует Сушинского «РБ Спорт».

Напомним, ранее Сушинский рассказал о том, что уменьшение количества легионеров в КХЛ приведёт к снижению зрелищности лиги.