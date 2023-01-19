Игрок «Миннесоты» Дамба с кэпхитом $ 6 млн пропустит матч с «Каролиной» по решению тренера

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба не примет участия в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» по решению главного тренера Дина Эвасона, сообщает журналист Майкл Руссо в своём «твиттере».
«Мы очень хорошо поговорили. Он понимает, почему не сыграет в этом матче», – заявил Эвасон.
Сам защитник заявил, что он был «удивлён» решением тренера, отмечая, что его игра в последнее время была «хорошей».
Дамба набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «+3» в 43 матчах регулярного чемпионата.
Канадец является одним из тех хоккеистов, которого «Миннесота» может обменять до дедлайна. Напомним, контракт Дамбы с кэпхитом $ 6 млн рассчитан до конца текущего сезона.
Встреча «Миннесоты Уайлд» с «Каролиной Харрикейнз» начнётся в ночь на 20 января в 3:00 мск.
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