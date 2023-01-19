СКА одержал волевую победу по буллитам в матче с «Северсталью»
Поделиться
В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала санкт-петербургский СКА. Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.
В конце первого периода счёт в матче открыл Даниил Вовченко с передачи Игоря Гераськина.
На 18-й минуте второго периода счёт сравнял Марат Хайруллин с передачи Александра Никишина.
В третьем периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
В овертайме «Северсталь» сняла вратаря, и почти все пять минут дополнительного времени играли в формате «4х3», однако забить не смогли.
В серии буллитов лучше оказались гости.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2023, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Вовченко (Гераськин) – 19:56 (5x4) 1:1 Хайруллин (Никишин) – 37:06 (5x4) 1:2 Яшкин – 65:00
Следующий матч «Северсталь» проведёт дома с минским «Динамо» 22 января. СКА 21 января сыграет в гостях с «Торпедо».
Комментарии
- 19 января 2023
-
21:57
-
21:55
-
21:50
-
20:59
-
20:48
-
20:25
-
20:16
-
19:41
-
19:29
-
18:39
-
18:29
-
18:09
-
17:37
-
17:16
-
17:01
-
16:53
-
16:36
-
16:26
-
16:16
-
16:09
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:11
-
14:59
-
14:41
-
14:23
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:17
-
11:51
-
11:35
Партнерский контент