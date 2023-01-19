СКА одержал волевую победу по буллитам в матче с «Северсталью»

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала санкт-петербургский СКА. Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.

В конце первого периода счёт в матче открыл Даниил Вовченко с передачи Игоря Гераськина.

На 18-й минуте второго периода счёт сравнял Марат Хайруллин с передачи Александра Никишина.

В третьем периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В овертайме «Северсталь» сняла вратаря, и почти все пять минут дополнительного времени играли в формате «4х3», однако забить не смогли.

В серии буллитов лучше оказались гости.

Следующий матч «Северсталь» проведёт дома с минским «Динамо» 22 января. СКА 21 января сыграет в гостях с «Торпедо».