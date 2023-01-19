Два очка Игумнова помогли «Динамо» одержать сухую победу над «Автомобилистом»

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало «Автомобилист». Победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) одержали бело-голубые.

В первом периоде команды голов не забили.

На шестой минуте второго периода счёт в матче открыл Богдан Тринеев с передачи Ивана Игумнова.

На 16-й минуте третьего периода второй гол москвичей в матче забил Иван Игумнов с передачи Джордана Уила. На последней минуте матча окончательный счёт установил Павел Кудрявцев.

«Сухой» матч записал на свой счёт голкипер московского «Динамо» Константин Волков, отразивший 24 броска по его воротам.

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В следующем матче московское «Динамо» сыграет дома с ЦСКА 21 января. «Автомобилист» в этот же день примет дома астанинский «Барыс».