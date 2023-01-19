«Торпедо» спасло игру за 2 минуты до конца 3-го периода и победило «Локомотив» в овертайме

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало ярославский «Локомотив». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Иван Чехович с передачи Павла Красковского. Спустя две минуты восстановил равенство в счёте Алексей Кручинин с передач Николая Коваленко и Сергея Гончарука.

Во втором периоде команды обошлись без голов.

На 11-й минуте третьего периода вывел гостей вперёд Степан Никулин. В конце третьего периода счёт сравнял Сергей Гончарук с передач Богдана Конюшкова и Алексея Кручинина.

В овертайме победу хозяевам принёс гол Алексея Кручинина с передачи Николая Коваленко.

В следующем матче нижегородский клуб сыграет со СКА 21 января. «Локомотив» примет дома уфимский «Салават Юлаев» 22 января.