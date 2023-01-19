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«Торпедо» спасло игру за 2 минуты до конца 3-го периода и победило «Локомотив» в овертайме

«Торпедо» спасло игру за 2 минуты до конца 3-го периода и победило «Локомотив» в овертайме
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В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало ярославский «Локомотив». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Иван Чехович с передачи Павла Красковского. Спустя две минуты восстановил равенство в счёте Алексей Кручинин с передач Николая Коваленко и Сергея Гончарука.

Во втором периоде команды обошлись без голов.

На 11-й минуте третьего периода вывел гостей вперёд Степан Никулин. В конце третьего периода счёт сравнял Сергей Гончарук с передач Богдана Конюшкова и Алексея Кручинина.

В овертайме победу хозяевам принёс гол Алексея Кручинина с передачи Николая Коваленко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2023, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Чехович (Красковский) – 13:36 (5x5)   1:1 Кручинин (Коваленко, Гончарук) – 15:26 (5x5)   1:2 Никулин – 50:33 (5x5)   2:2 Гончарук (Конюшков, Кручинин) – 58:08 (6x5)   3:2 Кручинин (Коваленко) – 63:38 (3x3)

В следующем матче нижегородский клуб сыграет со СКА 21 января. «Локомотив» примет дома уфимский «Салават Юлаев» 22 января.

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