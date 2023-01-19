Заварухин ответил на вопрос, будет ли у «Автомобилиста» первый вратарь на плей-офф
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения от московского «Динамо» (0:3) рассказал про отсутствующих игроков и ответил на вопрос, будет ли у клуба первый вратарь на плей-офф.
«Отсутствие Белоусова и Валка? Повреждения. Что касается Мэйсека, то понятно, что он забивает голы и приносит нам результат. Мы прилетим и узнаем, как его состояние. У нас уже игра через день – с «Барысом» – на месте и определимся.
Будет ли у нас первый вратарь на плей-офф? Не будем загадывать. Вы знаете, у нас то один болел, то другой. Посмотрим, как подойдём, пока наигрываем их, даём им играть через игру», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В следующем матче «Автомобилист» примет дома астанинский «Барыс».
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