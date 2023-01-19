Кудашов: «Динамо» схватило и поняло системность

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:0).

«Получилась органичная игра, правильно её сыграли от начала до конца, как в обороне, так и в атаке, за исключением большинства. Здесь у нас сегодня были проблемы, но ничего, будем исправлять.

От каких побед получаю больше удовольствия, от таких как сегодня и над «Локомотивом» или от таких как над «Торпедо»? А они совершенно разные. Если брать «Торпедо», то там счёт был 5:2, и там тоже была спокойная игра, но в конце, скажем так, немного повеселились. А так тоже контролировали матч.

Игумнов удачно заменил получившего травму Лилью и свежеобразованное звено забило два гола? Давайте не делать тут громких выводов. То, что у нас на самом деле практически все игроки могут сыграть друг с другом, и на своих позициях и даже на чужих позициях, это очень хорошо. И правильно вы сказали, что из одного звена в другое у нас часто меняются игроки, и вроде безболезненно. Это говорит о том, что команда схватила и поняла системность. И здесь без разницы, кто и с кем играет. Да, есть какая-то «химия», но самое главное, что они знают, что надо делать на поле в таких ситуациях», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.