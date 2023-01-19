Ковальчук — о завершении карьеры: думаю, что все прекрасно понимают

Олимпийский чемпион, бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, завершил ли он игровую карьеру в хоккее.

«Сейчас практически весь хоккей отодвинул на второй план. У меня нет такого желания, что я что-то упустил или я скучаю сильно. Я правду говорю. У меня супруга Николь всегда спрашивает, не хочется ли мне, а у меня нет такого. В Москве я в удовольствие всегда играю в хоккей со знакомыми, с друзьями.



Вот в таком формате – супер. Но всё равно я начал в профессиональном хоккее с 16 лет и в 39 закончил. Это достаточное время, чтобы наиграться.

Закончил ли я? Неофициально, но я думаю, что все прекрасно понимают. Я не могу просто прийти и отбывать номер. Нужно какое-то время, чтобы подготовиться. В этом сезоне я играть точно не буду», — сказал Ковальчук на канале «Скользкий Лёд» в YouTube.

Ранее Ковальчук высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.