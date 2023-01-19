Ковальчук — о завершении карьеры: думаю, что все прекрасно понимают

Олимпийский чемпион, бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, завершил ли он игровую карьеру в хоккее.
«Сейчас практически весь хоккей отодвинул на второй план. У меня нет такого желания, что я что-то упустил или я скучаю сильно. Я правду говорю. У меня супруга Николь всегда спрашивает, не хочется ли мне, а у меня нет такого. В Москве я в удовольствие всегда играю в хоккей со знакомыми, с друзьями.
Вот в таком формате – супер. Но всё равно я начал в профессиональном хоккее с 16 лет и в 39 закончил. Это достаточное время, чтобы наиграться.
Закончил ли я? Неофициально, но я думаю, что все прекрасно понимают. Я не могу просто прийти и отбывать номер. Нужно какое-то время, чтобы подготовиться. В этом сезоне я играть точно не буду», — сказал Ковальчук на канале «Скользкий Лёд» в YouTube.
Ранее Ковальчук высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.
- 19 января 2023
-
23:18
-
23:05
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:42
-
22:36
-
22:28
-
22:25
-
22:20
-
21:57
-
21:55
-
21:50
-
20:59
-
20:48
-
20:25
-
20:16
-
19:41
-
19:29
-
18:39
-
18:29
-
18:09
-
17:37
-
17:16
-
17:01
-
16:53
-
16:36
-
16:26
-
16:16
-
16:09
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:11