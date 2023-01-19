«Это будет странно». Овечкин — об игре с «Аризоной» на арене, вмещающей 5000 человек
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о матче с «Аризоной Койотс» на стадионе «Маллетт-Арена», вмещающем 5000 человек.
«Я думаю, что это будет странно, но лёд на арене был хорош. Я надеюсь, что все билеты будут распроданы и мы повеселимся», — приводит слова Овечкина журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».
Отметим, что до нынешнего сезона «Аризона» выступала на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, которая вмещала около 18 000 зрителей. Однако Глендейл (собственником арены является муниципалитет города) отказался продлевать соглашение с клубом на сезон-2022/2023.
Напомним, матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» — «Вашингтон Кэпиталз» начнётся утром 20 января в 5:00 мск.
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