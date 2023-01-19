Тренер «Торпедо» Ларионов — о победе над «Локомотивом»: трудно описать, что произошло

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» (3:2 ОТ).



«Трудно описать то, что произошло. Нужно время, чтобы это осознать. Я не говорю, что это какая-то эйфория, но такие матчи остаются в памяти. Соперника поздравляю с хорошей игрой. Это был типичный сложный матч с «Локомотивом». Наших ребят поздравляю с очень важной и трудной победой. Всех, кто были сегодня на арене и кто смотрел матч у экранов – тоже с победой! Спасибо ребятам, которые выдержали сложный экзамен, вытащили матч и забили красивый гол в овертайме.

Когда ты играешь такие матчи, где, будучи «на волоске», удаётся проявить характер, терпение и мастерство… В такие моменты ты передаёшь часть своего опыта и мастерства мальчишкам, потому что на льду решают они. Ты понимаешь, насколько интересно, насколько сложно и насколько эмоционально проходят такие моменты в их карьере. И ты видишь две игры подряд потрясающую поддержку болельщиков: полный стадион и ни один человек не ушёл — ни в этой игре, ни в прошлой! Все ждали чуда, и в этом плане по ходу сезона ребята начинают понимать тот менталитет и тот настрой, а также то отношение к своей профессии, о которых мы говорили в начале сезона. Это всё берёт время. То, что мы видели сегодня и в прошлом матче, говорит о том, что ребята будут играть до конца, что бы ни происходило.

Мы приучаем к тому, чтобы ребята стали профессионалами в большом понимании этого слова. Чтобы люди, приходящие на матч, получали массу эмоций и делились ими дома со своими близкими. Таким образом мы влюбляем в себя большую группу болельщиков и отправляем очень большой посыл всем, кто нас поддерживает, и тем мальчишкам, которые мечтают быть хоккеистами. При счёте «1:2» мы не сбились на индивидуальную игру. Мы сказали, что в одиночку матч не выиграть. Командная игра всегда продолжается, и мы должны придерживаться того плана и того единства, которое нас характеризует. Ребята всё это выполнили, и это заслуживает огромного уважения. Блестящий результат для нашего коллектива и наших болельщиков», — цитирует Ларионова сайт «Торпедо».

После победы нижегородский клуб набрал 70 очков и занимает четвёртую строчку в таблице Запада.