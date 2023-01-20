Игумнов ярко праздновал гол, чирлидерши поддерживали на трибуне. Фото победы «Динамо»

19 января в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало «Автомобилист». Победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) одержали бело-голубые.



В первом периоде команды голов не забили.



На шестой минуте второго периода счёт в матче открыл Богдан Тринеев с передачи Ивана Игумнова.

На 16-й минуте третьего периода второй гол москвичей в матче забил Иван Игумнов с передачи Джордана Уила. На последней минуте матча окончательный счёт установил Павел Кудрявцев.



«Сухой» матч записал на свой счёт голкипер московского «Динамо» Константин Волков, отразивший 24 броска по его воротам.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.