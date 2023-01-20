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Бобровский получил травму на третьей минуте матча с «Монреалем» и был заменён

Бобровский получил травму на третьей минуте матча с «Монреалем» и был заменён
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В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Флориды». Российский голкипер Сергей Бобровский вышел на лёд с первых минут, однако на третей минуты матча без заменён из-за повреждения. Место в воротах занял Алекс Лайон.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В нынешнем сезоне НХЛ Бобровский принял участие в 30 матчах, в которых пропустил 90 шайб.
На данный момент «Флорида» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. За последние три матча команда одержала две победы и потерпела одно поражение.

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