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«Баффало» переиграл «Айлендерс», у Ильи Сорокина 42 сейва

«Баффало» переиграл «Айлендерс», у Ильи Сорокина 42 сейва
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Уже на восьмой минуте Брок Нельсон открыл счёт голам в игре. Ему ассистировали Энтони Боуиллье и Джош Бейли. На 29-й минуте Алекс Так сравнял счёт. Расмус Далин и Джефф Скиннер записали в свой актив голевые передачи. На 39-й минуте Мэтт Мартин вывел гостей вперёд. Кейси Сизикас отдал ему пас на гол.

На 50-й минуте Виктор Олофссон перевёл игру в овертайм после передач Кейси Миттельштадта и Тайсона Джоста. А спустя 12 секунд дополнительного времени Дилан Козенс принёс победу хозяевам.

Российский голкипер гостей Илья Сорокина совершил 42 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2023, пятница. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Нельсон (Бовиллье, Бейли) – 07:19 (5x5)   1:1 Так (Далин, Скиннер) – 28:26 (5x5)   1:2 Мартин (Сизикас) – 38:30 (5x5)   2:2 Олофссон (Миттельштадт, Джост) – 49:32 (5x5)   3:2 Козенс (Далин, Томпсон) – 60:12 (4x3)
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