«Баффало» переиграл «Айлендерс», у Ильи Сорокина 42 сейва

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
Уже на восьмой минуте Брок Нельсон открыл счёт голам в игре. Ему ассистировали Энтони Боуиллье и Джош Бейли. На 29-й минуте Алекс Так сравнял счёт. Расмус Далин и Джефф Скиннер записали в свой актив голевые передачи. На 39-й минуте Мэтт Мартин вывел гостей вперёд. Кейси Сизикас отдал ему пас на гол.
На 50-й минуте Виктор Олофссон перевёл игру в овертайм после передач Кейси Миттельштадта и Тайсона Джоста. А спустя 12 секунд дополнительного времени Дилан Козенс принёс победу хозяевам.
Российский голкипер гостей Илья Сорокина совершил 42 сейва.
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