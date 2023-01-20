Гол Торопченко и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» одолеть «Нэшвилл»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В первом игровом отрезке голов не было. Но на 21-й минуте Брэйден Шенн открыл счёт голам. На 23-й минуте Колтон Сиссонс сравнял счёт. Затем на 29-й минуте хозяев вновь вперёд вывел Брэндон Саад. На 36-й минуте Джордан Кайру забил с передачи российского нападающего Павла Бучневича.



На 42-й минуте отличился Роберт Томас. А спустя минуту забил российский нападающий Алексей Торопченко. Итоговый счёт на табло установил Маттиас Экхольм на 58-й минуте игры.

Также в матче приняли участие ещё два российских форварда. Яков Тренин и Иван Барбашёв заработали коэффициент полезности «-1».