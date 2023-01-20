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Гол Торопченко и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» одолеть «Нэшвилл»

Гол Торопченко и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» одолеть «Нэшвилл»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В первом игровом отрезке голов не было. Но на 21-й минуте Брэйден Шенн открыл счёт голам. На 23-й минуте Колтон Сиссонс сравнял счёт. Затем на 29-й минуте хозяев вновь вперёд вывел Брэндон Саад. На 36-й минуте Джордан Кайру забил с передачи российского нападающего Павла Бучневича.

На 42-й минуте отличился Роберт Томас. А спустя минуту забил российский нападающий Алексей Торопченко. Итоговый счёт на табло установил Маттиас Экхольм на 58-й минуте игры.

Также в матче приняли участие ещё два российских форварда. Яков Тренин и Иван Барбашёв заработали коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2023, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Шенн (Фолк, Миккола) – 20:11 (5x5)   1:1 Сиссонс (Смит) – 22:36 (5x5)   2:1 Саад (Питлик, Такер) – 28:30 (5x5)   3:1 Кайру (Томас, Бучневич) – 35:34 (5x4)   4:1 Томас (Саад, Росен) – 41:03 (5x5)   5:1 Торопченко (Питлик, Уокер) – 42:01 (5x5)   5:2 Экхольм (Каррье, Новак) – 57:52 (4x4)
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