Гол Торопченко и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» одолеть «Нэшвилл»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В первом игровом отрезке голов не было. Но на 21-й минуте Брэйден Шенн открыл счёт голам. На 23-й минуте Колтон Сиссонс сравнял счёт. Затем на 29-й минуте хозяев вновь вперёд вывел Брэндон Саад. На 36-й минуте Джордан Кайру забил с передачи российского нападающего Павла Бучневича.
На 42-й минуте отличился Роберт Томас. А спустя минуту забил российский нападающий Алексей Торопченко. Итоговый счёт на табло установил Маттиас Экхольм на 58-й минуте игры.
Также в матче приняли участие ещё два российских форварда. Яков Тренин и Иван Барбашёв заработали коэффициент полезности «-1».
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