Кучеров толкнул Кейна в спину. На льду вспыхнула массовая потасовка

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт на табло ничейный – 3:3.
В одном из эпизодов игры российский нападающий гостей Никита Кучеров толкнул канадского форварда из команды соперников Эвандера Кейна в спину. После этого инцидента на льду вспыхнула массовая драка.
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На 7-й минуте матча счёт открыл Райан Маклунд. Спустя десять минут удвоил преимущество Леон Драйзайтль.
На 22-й минуте Брэндон Хагель отыграл одну шайбу. Затем Зак Хайман на 24-й минуте укрепил преимущество хозяев, но на 28-й минуте Стивен Стэмкос сократил отставание до минимума, а на 33-й минуте счёт сравнял Брейден Пойнт с передачи Кучерова.
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