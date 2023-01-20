Лишь двое действующих игроков забили 100 голов в НХЛ быстрее Капризова

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «дикарей» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов, для которого этот гол стал 100-м за карьеру в НХЛ. Всего же для достижения трёхзначной отметки форварду потребовалось 180 игр. Среди действующих игроков лиги это третий показатель.
Быстрее Кирилла сотню выбивали только двое – капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (167 матчей) и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне (179), который на тот момент выступал ещё за «Виннипег Джетс». А вот другим хоккеистам понадобилось больше времени: нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу – 187 матчей, а форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивену Стэмкосу – 194.
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