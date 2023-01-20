Свечников получил удаление до конца матча за толчок на борт форварда «Миннесоты». Видео

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 52-й минуте матча российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников получил большой пятиминутный штраф и удаление до конца матча за толчок на борт форварда «Миннесоты» Брэндона Дюхайма. Форвард «Уайлд» воткнулся головой в борт и не сразу поднялся со льда, завязалась потасовка. Арбитры встречи после видеопросмотра решили удалить россиянина до конца матча.

ВИДЕО

Свечников в прошедшем матче отметился двумя результативными передачами, проведя на льду 16 минут и 35 секунд, и нанёс один бросок по воротам.