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Свечников получил удаление до конца матча за толчок на борт форварда «Миннесоты». Видео

Свечников получил удаление до конца матча за толчок на борт форварда «Миннесоты». Видео
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 52-й минуте матча российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников получил большой пятиминутный штраф и удаление до конца матча за толчок на борт форварда «Миннесоты» Брэндона Дюхайма. Форвард «Уайлд» воткнулся головой в борт и не сразу поднялся со льда, завязалась потасовка. Арбитры встречи после видеопросмотра решили удалить россиянина до конца матча.

ВИДЕО

Свечников в прошедшем матче отметился двумя результативными передачами, проведя на льду 16 минут и 35 секунд, и нанёс один бросок по воротам.

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