Марун жёстко атаковал Макдэвида: сфолил на нём, а потом ещё раз специально сбил с ног

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки.

В концовке первого периода градус игры повысился и команды стали развязывать потасовки после свистка. За три минуты до конца первого периода силовой форвард «Тампа-Бэй» Патрик Марун сделал опасную подножку на капитане «Эдмонтона» Конноре Макдэвиде после чего ещё толкнул суперзвезду лиги. Моментально за своего капитана всутпились хоккеисты «Ойлерз», организовав заваруху на льду. По итогам эпизода Марун был наказан двухминутными штрафом, а «Эдмонтон» реализовал большинство.

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Отметим, что градус игры поднялся из-за толчка в спину Никиты Кучерова, после которого на него набросились хоккеисты «Эдмонтона».