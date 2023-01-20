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Стало известно, какую компенсацию хочет получить «Чикаго» за Джонатана Тэйвза

Стало известно, какую компенсацию хочет получить «Чикаго» за Джонатана Тэйвза
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Инсайдер Эллиотт Фридман в своей соцсети сообщил, что «Чикаго» могут согласиться на обмен Джонатана Тэйвза за выбор во втором или третьем раунде драфта. Инсайдер сослался на данные двух команд НХЛ, которые узнавали условия обмена у «Блэкхоукс».

Контракт 34-летнего нападающего с зарплатой $ 10,5 млн истекает по окончании текущего сезона НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ Тэйвз провёл 41 матч, в котором набрал 25 (12+13) очков — забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач при отрицательном показателе полезности «-20».

Отметим, что в последние годы результативность канадского центрального нападающего сильно снизилась из-за травм. Тэйвз является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

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