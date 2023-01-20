Защитник «Тампа-Бэй» Хедман: Макдэвид — игрок мирового уровня, лучший в лиге

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман высоко оценил мастерство капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Канадец в фирменном сольном проходе оформил победную шайбу в матче с «Лайтнинг» (5:3).
«Он довольно хорош, это была отличная шайба. У шайбы как будто были глаза. Я думал, что Василевский остановил шайбу, но она как-то прошла у него между щитков. Макдэвид — игрок мирового уровня, лучший в лиге. Перед началом игры у него было 84 очка и 38 голов, и это многое говорит о нём как о хоккеисте», — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне на счету Макдэвида 47 матчей, в которых нападающий набрал 86 (39+47) очков. 26-летний канадец забил свой 59-й победный гол в НХЛ и сравнялся по этому показателю с Овечкиным за первые восемь сезонов в лиге.
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