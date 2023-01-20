«Это был сумасшедший пас». Козенс — о голевой передаче Далина по воздуху в овертайме

Автор победной шайбы в матче с «Айлендерс» нападающий «Баффало» Дилан Козенс остался в восторге от изумительной передачи партнёра по команде Расмуса Далина. Шведский игрок обороны пасом по воздуху отрезал троих хоккеистов «островитян» и вывел Козенса на рандеву с голкипером.
«Это был сумасшедший пас. Мы поймали с ним зрительный контакт, когда я разворачивался, и я просто попытался ускориться так быстро, как только мог. Он сделал мне футбольный пас Хэйл Мэри (одна из наиболее редких комбинаций в американском футболе. — Прим. «Чемпионата»), и мне каким-то образом удалось его обработать», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.
Козенс отличился спустя всего 12 секунд после начала овертайма и стал автором второго по скорости гола в истории победных для «Баффало» овертаймов.
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