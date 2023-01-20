Кемпер установил рекорд «Вашингтона» по количеству шат-аутов в 30 первых матчах сезона НХЛ

в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:0.

Голкипер «Вашингтона» Дарси Кемпер отразил все 26 бросков по воротам, оформив пятый шат-аут в сезоне и вышел в лидеры по этому показателю в НХЛ. Кроме того, он обновил достижение среди вратарей «Вашингтона» по количеству игр на «ноль» в 30 первых матчах сезона НХЛ. Предыдущее достижение в четыре сухих матча принадлежало голкиперам Брейдену Холтби, Элу Дженсену и Питу Питерсу.

В текущем сезоне на счету Кемпера 14 побед в 30 матчах с процентом отражённых бросков 92%. Напомним, в прошедшее межсезонье «Вашингтон» заключил пятилетнее соглашение с 32-летним вратарём на общую сумму $ 26,25 млн. В среднем за сезон Кемпер будет получать $ 5,25 млн. В прошлом сезоне голкипер в составе «Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли.