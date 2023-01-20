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Илья Сорокин: много думать о поражении — плохо для эмоциональной стабильности

Илья Сорокин: много думать о поражении — плохо для эмоциональной стабильности
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Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, что быстро забывает поражения, чтобы не концентрироваться на них и не терять эмоциональную стабильность. Голкипер отразил 42 из 45 бросков по воротам в матче с «Баффало» (2:3 ОТ).

«У меня нет разочарования. Каждый новый день — это новая игра. Если слишком много думать о проигранном матче, это плохо отразится на эмоциональной стабильности», — цитирует Сорокина официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Сорокин провёл 33 матча, в которых одержал 15 побед с процентом отражённых бросков 92,6%. 27-летний россиянин оформил три шат-аута при коэффициенте надёжности 2,32. Всего в НХЛ уроженец Междуреченска одержал 54 победы в 109 матчах за «Нью-Йорк Айлендерс».

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