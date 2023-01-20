Галимов — о предстоящем матче с «Авангардом»: будет боевая игра, надо побеждать
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Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов поделился ожиданиями от матча с «Авангардом», который состоится 20 января. Начало игры в «Татнефть Арене» – в 19:00 мск.
«Стас Галиев правильно говорил, что сейчас каждый матч, как седьмой в плей-офф, поэтому будет боевая игра. Надо побеждать.
Акцент на большинстве соперника? У нас большинство тоже сильное. Разберём соперника и будем играть по той модели, которую укажут тренеры.
Ротация в звеньях? Это тренерское видение. С кем поставят – с теми и буду играть, наше дело выходить и побеждать», — цитирует Галимова пресс-служба казанского клуба.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Галимова 49 матчей, в которых нападающий набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+7».
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