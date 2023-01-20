Курдин: Кучеров быстрее Капризова дошёл бы до 100 голов, если бы не его первые два сезона

Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Кучерова, прокомментировал 100-ю шайбу Кирилла Капризова в НХЛ в матче с «Каролиной» (2:5).

«Результат Капризова говорит сам за себя. Пресса у Кирилла хорошая, он стал лидером команды. Когда молодой игрок приезжает в НХЛ, ему тяжелее забивать. Кирилл же забросил сто шайб за три сезона. Кучеров тот же пробивался через низшие лиги в более молодом возрасте. Капризов же приехал, будучи раскрученным в КХЛ, и в ранге олимпийского чемпиона.

Убери у того же Кучерова два первых сезона, когда он мало играл, и тогда он бы быстрее дошёл до сотни. Капризов поехал в самом расцвете сил, в 23 года. Это самый хоккейный возраст. В советское время возраст с 23 до 27 лет считался самым продуктивным. Поэтому в том, что Капризов забросил сотую шайбу, ничего такого нет. Поздравить можно парня и сказать тем, кто утверждает, что у нас больше талантов, что у нас в НХЛ идёт новая волна. Появляются новые люди и лидеры. Это хорошо, ведь жизнь идёт, двигается», — цитирует Курдина «РБ Спорт».

Капризов забросил 100-ю шайбу в своём 180-м матче в НХЛ. Среди действующих игроков лиги это третий показатель. Быстрее Капризова сотню выбивали только двое – капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (167 матчей) и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне (179), который на тот момент выступал ещё за «Виннипег Джетс».