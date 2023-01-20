Вайсфельд: Капризов более разносторонний хоккеист, чем Овечкин

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал 100-ю шайбу Кирилла Капризова в НХЛ в матче с «Каролиной» (2:5).
«Капризов, безусловно, молодец. Он талантливый игрок. С моей точки зрения, такой результат говорит о том, что Кирилл близок к тому, чтобы стать суперзвездой. Каковы его дальнейшие перспективы? Играть и радовать болельщиков. Может быть, побьёт ещё какой-нибудь рекорд «Миннесоты».
А вот до возможного рекорда Овечкина ему будет сложно дотянуться, потому что он позже Александра приехал в лигу. Овечкин дебютировал в НХЛ в 20 лет, а Кирилл – в 23. Капризов не является ярко выраженным снайпером. Это более разносторонний игрок, чем Овечкин», — цитирует Вайсфельда AllHockey.Ru.
Капризов забросил 100-ю шайбу в своём 180-м матче в НХЛ. Среди действующих игроков лиги это третий показатель. Быстрее Капризова сотню выбивали только двое – капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (167 матчей) и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне (179), который на тот момент выступал ещё за «Виннипег Джетс».
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