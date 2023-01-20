Главный тренер «Металлурга» прокомментировал поражение в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Сибирью».
«Хорошая игра. Быстрая, много борьбы. При довольно качественной нашей игре исход, в принципе, сами решили, делая персональные ошибки.
Сделала ли команда шаг вперёд после игры с «Авангардом»? По игре да, мне понравилось, но результата пока нет. Надо продолжать работать.
Игра Бурмистрова? То, на что мы рассчитывали, он сегодня нам дал. Довольно неплохо, и хорошо, что забил.
Дебют Канцерова? Здоровья стоит добавлять ему. Он талантливый парень, но с мужиками толкаться сложно ему пока.
Шестая подряд игра Паскуале? У нас не такая ситуация сейчас хорошая, чтобы шансы всем раздавать. Понятно, что, когда он свежее, может какой-то лишний сейв сделать. А так, нормально отыграл», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 20 января 2023
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