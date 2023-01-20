Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга» прокомментировал поражение в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Металлурга» прокомментировал поражение в матче с «Сибирью»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Сибирью».

«Хорошая игра. Быстрая, много борьбы. При довольно качественной нашей игре исход, в принципе, сами решили, делая персональные ошибки.

Сделала ли команда шаг вперёд после игры с «Авангардом»? По игре да, мне понравилось, но результата пока нет. Надо продолжать работать.

Игра Бурмистрова? То, на что мы рассчитывали, он сегодня нам дал. Довольно неплохо, и хорошо, что забил.

Дебют Канцерова? Здоровья стоит добавлять ему. Он талантливый парень, но с мужиками толкаться сложно ему пока.

Шестая подряд игра Паскуале? У нас не такая ситуация сейчас хорошая, чтобы шансы всем раздавать. Понятно, что, когда он свежее, может какой-то лишний сейв сделать. А так, нормально отыграл», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Новость по теме
«Сибирь» обыграла «Металлург», одержав четвёртую победу подряд
Новость по теме
«Сибирь» возглавила Восточную конференцию после победы над «Металлургом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023