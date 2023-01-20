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Мартемьянов объяснил, благодаря чему «Сибири» удалось обыграть «Металлург»

Мартемьянов объяснил, благодаря чему «Сибири» удалось обыграть «Металлург»
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Металлургом».

«Хотелось бы подвести итоги по четырёхматчевой серии: взяли максимум очков. По сегодняшнему матчу: благодарен команде, сегодня вышли очень мотивированные, заряженные, играли на победу, играли в командный хоккей. Считаю, что игра удалась со стороны обеих команд. Против нас играла титулованная, мастеровитая, умеющая разно играть тактически команда. Но мы сегодня были сильнее в плане самоотдачи. Наказали нас за ошибки, и мы наказали соперников за ошибки.

»Сибирь» безалаберно играла в обороне в первом периоде? Соглашусь, что сегодня немножко на чужой синей линии не очень хорошо сыграли, были допущены ошибки. Но мы исправляли их, кто забивал голы, эту ситуацию ликвидировали. Игра с «Металлургом» — большой опыт для нашей команды, для наших защитников. Оборона наша не так опытна, но парни набираются постепенно, только через игры станут мастеровитее. Через ошибки опыт набирается.

Не было ли мысли заявить Спиридонова? Он готов, но он мог перегореть, давненько не играл, не стали рисковать. Мысль была поставить. Но Шашков подошёл к нам, сказал, что готов играть, и мы решили его поставить», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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