«Куньлунь» в четвёртый раз в сезоне обыграл «Сочи»

В Мытищи на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (3:0, 0:0, 2:1).

На шестой минуте Девин Броссо вывел китайскую команду вперёд. На 11-й минуте Герман Точилкин удвоил преимущество своей команды. На 15-й минуте Клифф Пу, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу в ворота «Сочи». На 48-й минуте Паркер Фу забил четвёртый гол. На 53-й минуте Дмитрий Уткин отыграл одну шайбу. На 58-й минуте Люк Локхарт забросил в меньшинстве.

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Ранее «Куньлунь» трижды в сезоне уже обыгрывал «Сочи»: 3:1, 5:2, 3:0.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Москве сыграет со «Спартаком». «Куньлунь» примет «Витязь». Оба матча состоятся 22 января.