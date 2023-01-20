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«Куньлунь» в четвёртый раз в сезоне обыграл «Сочи»

«Куньлунь» в четвёртый раз в сезоне обыграл «Сочи»
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В Мытищи на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (3:0, 0:0, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Броссо (Чжан, Сомерби) – 05:11 (5x5)   2:0 Точилкин (Вон, Ловерде) – 10:16 (5x5)   3:0 Пу (Лесли, Юрчо) – 14:52 (5x4)   4:0 Фу (Юрчо, Лесли) – 47:33 (5x5)   4:1 Уткин (Хафизов, Феоктистов) – 52:22 (5x5)   5:1 Локхарт – 57:10 (4x5)

На шестой минуте Девин Броссо вывел китайскую команду вперёд. На 11-й минуте Герман Точилкин удвоил преимущество своей команды. На 15-й минуте Клифф Пу, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу в ворота «Сочи». На 48-й минуте Паркер Фу забил четвёртый гол. На 53-й минуте Дмитрий Уткин отыграл одну шайбу. На 58-й минуте Люк Локхарт забросил в меньшинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее «Куньлунь» трижды в сезоне уже обыгрывал «Сочи»: 3:1, 5:2, 3:0.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Москве сыграет со «Спартаком». «Куньлунь» примет «Витязь». Оба матча состоятся 22 января.

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