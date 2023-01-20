«Ак Барс» всухую обыграл «Авангард». Казанцы одержали восемь побед в девяти матчах

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

На шестой минуте Михаил Глухов вывел было казанцев вперёд, однако после видеопросмотра гол отменили. Шайба прошла через дырку в сетке. Счёт был открыт лишь на 54-й минуте. Станислав Галиев вывел «Ак Барс» вперёд. Очки за результативные передачи получили Кирилл Семёнов и Александр Радулов. На 57-й минуте Кирилл Панюков удвоил преимущество казанцев. Голкипер Тимур Билялов оформил шат-аут.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 22 января в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Трактор» 23 января примет «Ак Барс».