Форвард «Айлендерс» рассказал, о чём говорил с Овечкиным после мощного хита россиянина
Поделиться
Канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо раскрыл детали разговора с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Капитан «столичных» подъехал к хоккеисту «островитян» после мощного силового приёма.
«Да, он спросил меня, в порядке ли я. Очевидно, если я снова на льду, это потому, что я в порядке», — приводит слова Пажо Washington Hockey Now со ссылкой на журналиста NYIHN Стивена Рознера.
Отметим, что после хита Пажо сумел подняться со льда только с помощью партнёров и ушёл в раздевалку. Спустя некоторое время канадский нападающий вернулся в игру. Судьи пересмотрели повтор силового приёма Овечкина и признали его чистым.
Кроме того, Пажо высказался о хите россиянина, он был в ярости.
Новость по теме«Всё именно так, как выглядит». Пажо разозлился из-за силового приёма Овечкина против себя
Комментарии
- 20 января 2023
-
22:10
-
21:51
-
21:44
-
21:19
-
21:15
-
21:14
-
21:12
-
20:54
-
20:32
-
19:58
-
19:36
-
19:01
-
18:38
-
18:37
-
18:24
-
17:54
-
17:48
-
17:42
-
17:19
-
16:56
-
16:25
-
15:55
-
15:36
-
15:10
-
14:42
-
14:15
-
13:55
-
13:15
-
12:51
-
12:29
-
12:12
-
11:50
-
11:32
-
10:54
-
10:35
Партнерский контент