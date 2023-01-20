Форвард «Айлендерс» рассказал, о чём говорил с Овечкиным после мощного хита россиянина

Канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо раскрыл детали разговора с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Капитан «столичных» подъехал к хоккеисту «островитян» после мощного силового приёма.

«Да, он спросил меня, в порядке ли я. Очевидно, если я снова на льду, это потому, что я в порядке», — приводит слова Пажо Washington Hockey Now со ссылкой на журналиста NYIHN Стивена Рознера.

Отметим, что после хита Пажо сумел подняться со льда только с помощью партнёров и ушёл в раздевалку. Спустя некоторое время канадский нападающий вернулся в игру. Судьи пересмотрели повтор силового приёма Овечкина и признали его чистым.

Кроме того, Пажо высказался о хите россиянина, он был в ярости.