Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Айлендерс» рассказал, о чём говорил с Овечкиным после мощного хита россиянина

Форвард «Айлендерс» рассказал, о чём говорил с Овечкиным после мощного хита россиянина
Комментарии

Канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо раскрыл детали разговора с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Капитан «столичных» подъехал к хоккеисту «островитян» после мощного силового приёма.

«Да, он спросил меня, в порядке ли я. Очевидно, если я снова на льду, это потому, что я в порядке», — приводит слова Пажо Washington Hockey Now со ссылкой на журналиста NYIHN Стивена Рознера.

Отметим, что после хита Пажо сумел подняться со льда только с помощью партнёров и ушёл в раздевалку. Спустя некоторое время канадский нападающий вернулся в игру. Судьи пересмотрели повтор силового приёма Овечкина и признали его чистым.

Кроме того, Пажо высказался о хите россиянина, он был в ярости.

Новость по теме
«Всё именно так, как выглядит». Пажо разозлился из-за силового приёма Овечкина против себя
Новость по теме
Овечкин подъехал к Пажо, против которого грубо сыграл. Хоккеисты улыбались во время беседы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023