Гендиректор «Салавата» объяснил поражение команды в матче с «Нефтехимиком»
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Уфимцы пропустили пять шайб, забив лишь дважды — под конец встречи.
«2:5. Не наш день. Неудачное начало и маленькая площадка не позволили набрать важные очки. Не было момента, в котором команда не пыталась спасти игру», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 20 января, «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Встреча, прошедшая в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена», закончилась уверенной победой хозяев — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2). Для «Салавата» это поражение стало третьим подряд. «Нефтехимик» же прервал неудачную серию.
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