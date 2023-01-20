«Сочи» отправил главного тренера Сергея Светлова в отставку
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Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Сочи» Сергей Светлов отправлен в отставку. Это произошло после поражения в матче с «Куньлунь Ред Стар».
Дмитрий Кокорев будет исполнять обязанности главного тренера.
Напомним, Сергей Светлов возглавил «Сочи» в конце октября 2022 года, когда в отставку отправили Андрея Назарова. Под руководством Светлова южный клуб провёл 32 матча. За это время сочинцы одержали лишь одну победу в основное время, а также ещё две — в овертаймах. Вместе с тем «Сочи» потерпел 23 поражения в основное время. Четыре раза подопечные Сергея Светлова проигрывали в овертаймах, ещё дважды — в серии буллитов.
Отметим, что «Сочи» занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ.
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