Главный тренер «Салавата» поделился мнением о неудачной серии в преддверии плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком». Уфимцы потерпели поражение со счётом 2:5. После первого периода «Салават» проигрывал 0:3, а к 50-й минуте — 0:5. В концовке матча удалось отыграть две шайбы. Тем не менее это не спасло юлаевцев от третьего поражения подряд.

«Статистику после первого периода можно читать как комментарий ко всей игре. «Нефтехимик» заблокировал 13 бросков, а мы три. У них 17 силовых, а у нас четыре. Вот и вся разница. Разница в том, что надо выходить и выигрывать, а не просто поиграть в хоккей.



Можно ли сказать, что сегодня не хватило настроя? Нет. Мы знали, в какой ситуации находится Нижнекамск. Мы проигрывали в двух последних матчах, надо было играть от ножа. Конечно, у соперника было больше желания.



С чем связана низкая результативность? Моменты есть, нужно забивать, решать ситуации в свою пользу. Брать на себя инициативу, иметь смелость. Надо чётче играть в обороне. Мы не можем думать об атаке, пока ещё шайбу не отобрали. С «Металлургом», «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» были свои ошибки, за которые нас наказали.



Есть ли позитивные моменты после такой игры? Нет. Тревожно ли, что столько матчей проигрываем перед плей-офф? Это неприятно. На подходе ребята, которые, надеюсь, усилят игру в тех компонентах, в которых нужно.



Почему поменял стартовые звенья в составе? Получилось так, что Тимкина дисквалифицировали и у нас больше не было игроков. Мы составили звенья так, чтобы иметь полноценные четыре звена», — приводит слова Козлова официальный сайт уфимцев.

Отметим, что «Салават» (63) опустился на шестое место в Восточной конференции. Уфимцы отстают от лидирующей «Сибири» (70) на семь очков и опережают идущий на восьмой позиции «Трактор» (52) на 11 очков.

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