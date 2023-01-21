Три очка Гюнцеля и ассист Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Оттаву»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей в этой встрече отметились Рикард Ракелль, Джейсон Цукер, а также Джейк Гюнцель, записавший на свой счёт дубль. Сидни Кросби отметился результативной передачей.

У гостей единственную шайбу на свой счёт записал Брэди Ткачук.

Напомним, предыдущая встреча между командами завершилась со счётом 5:4 после овертайма в пользу «Оттавы». Следующий матч «Пингвинз» в гостях сыграет с «Нью-Джерси», а «Оттава» примет «Виннипег».