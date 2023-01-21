Три очка Гюнцеля и ассист Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Оттаву»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
Заброшенными шайбами в составе победителей в этой встрече отметились Рикард Ракелль, Джейсон Цукер, а также Джейк Гюнцель, записавший на свой счёт дубль. Сидни Кросби отметился результативной передачей.
У гостей единственную шайбу на свой счёт записал Брэди Ткачук.
Напомним, предыдущая встреча между командами завершилась со счётом 5:4 после овертайма в пользу «Оттавы». Следующий матч «Пингвинз» в гостях сыграет с «Нью-Джерси», а «Оттава» примет «Виннипег».
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2023, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Ракелль (Гюнцель, Питри) – 11:14 (5x4) 2:0 Цукер – 11:57 (5x5) 3:0 Гюнцель (Раст) – 37:12 (5x5) 3:1 Ткачук (Штюцле) – 38:55 (5x5) 4:1 Гюнцель (Кросби, Раст) – 46:13 (5x5)
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