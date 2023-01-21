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Братья Жозеф нарушили правила друг на друге. Родители не знали как реагировать

Братья Жозеф нарушили правила друг на друге. Родители не знали как реагировать
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В третьем периоде матча произошёл забавный эпизод. Братья Жозеф, играющие за разные команды, одновременно нарушили правила друг против друга. По итогам столкновения хоккеистов обоих удалили на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Родители хоккеистов, находящиеся в этот момент на трибунах, не знали как реагировать на такой эпизод. Отметим, что родители сидели в разных игровых свитерах с номерами своих сыновей. Эта была первая очная встреча хоккеистов в НХЛ.

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Следующий матч «Питтсбург» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз» 22 января.

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